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6 сентября, 11:39
Новости

В Калмыкии до 23 сентября введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспорта

Это связано с чрезвычайным классом пожарной опасности. Гражданам и юридическим лицам запрещено: разводить на землях лесного фонда костры, разжигать мангалы и пользоваться источниками открытого огня, сжигать мусор, траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозпостройкам и зданиям.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и окружающей среды.

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