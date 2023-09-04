В Калмыкии до 23 сентября введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспорта

Это связано с чрезвычайным классом пожарной опасности. Гражданам и юридическим лицам запрещено: разводить на землях лесного фонда костры, разжигать мангалы и пользоваться источниками открытого огня, сжигать мусор, траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозпостройкам и зданиям.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и окружающей среды.