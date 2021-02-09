Жители региона могут получить предварительную консультацию по вопросам, связанным с COVID -19, по номеру горячей линии

В Калмыкии для удобства граждан вместо голосового помощника по единому короткому номеру «122» по вопросам, связанным с COVID -19, теперь звонки принимают диспетчеры. По нему жители региона, которых коснулась коронавирусная инфекция, могут вызвать врача на дом или получить предварительную консультацию. На «горячую» линию попробовала дозвониться и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Всего за несколько секунд, по номеру службы «122» теперь можно получить всю исчерпывающую информацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией. Ранее, в Республиканском колл-центре звонки были автоматизированы. Гражданам приходилось тратить время, чтобы добиться помощи от голосового помощника. Теперь жители при подозрении на COVID -19, позвонив на единый номер, могут получить предварительную консультацию напрямую от диспетчера.

Здесь днем и ночью на связи с жителями региона сотрудники Единой диспетчерской службы обрабатывают входящие звонки в режиме нон-стоп. 16 операторов трудятся в 4 смены. Все они прошли курсы клиенториентированности. За плечами многих из них – опыт работы в колл- центрах. Но главным требованием остается – стрессоустойчивость.

Ежедневно в диспетчерскую службу поступает более ста звонков. Чаще всего, интересуются доставкой продуктов и рецептурных медикаментов, наличием препаратов в аптеках, как можно получить компьютерную томографию и вакцину от новой опасной инфекции, а также оформить больничный лист. Единый номер «122» по вопросам коронавируса был введен в регионах по поручению Президента России.

Этот Федеральный проект был запущен для оперативного отслеживания ситуации по распространению коронавирусной инфекции. И число обращений на «горячую линию» стремительно растёт.