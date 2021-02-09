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3 марта, 17:22
НовостиЭкономика

Стань лидером качества в своём регионе

Стань лидером качества в своём регионе

Под таким девизом пройдёт конкурс «Лучшие товары Республики Калмыкия». Для калмыцких предпринимателей – это уникальная возможность продемонстрировать качество своих товаров, обменяться опытом и получить реальную возможность повысить свою конкурентоспособность и узнаваемость в регионе. Заявки на участие принимаются до 30 марта.

Кроме диплома лауреата или дипломанта конкурса, участники получат право использовать эмблему конкурса в рекламных целях и принять участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

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