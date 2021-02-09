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3 марта, 16:14
НовостиКультура

У жителей Калмыкии есть возможность приобщиться к древнему национальному искусству

У жителей Калмыкии есть возможность приобщиться к древнему национальному искусству

В онлайн-уроке по национальной вышивке, который провели специалисты Дома народного творчества, приняли участие  несколько десятков человек. Мастер по вышивке золотом Дельгир Давыдовская, которая занимается рукоделием более 4 лет, познакомила участников с приемами изготовления аксессуаров, сумочек, косметичек, чехлов для очков.

 Интересно, что это, прежде всего, традиционная калмыцкая вышивка на современных изделиях, в том числе металлизированными или золотыми нитями.

Планируется проведение ещё двух мастер-классов по национальной вышивке для всех желающих. В стенах Республиканского дома народного творчества, также в режиме онлайн, пройдёт мастер-класс по национальным танцам.

 

 

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