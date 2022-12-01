23 января, 09:45
Жители Приютненского района присоединились к Всероссийской акции "Блокадный хлеб"
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Юнармейцы раздали буклеты с историческими фактами о периоде блокады Ленинграда фашистскими захватчиками, а также кусочки хлеба весом 125 грамм.
Юнармейцы раздали буклеты с историческими фактами о периоде блокады Ленинграда фашистскими захватчиками, а также кусочки хлеба весом 125 грамм.
Именно столько выдавали в самый трудный период зимой 1941-1942 гг. Мероприятие служит напоминанием о мужестве жителей северной столицы, переживших блокаду миллионного города. Отмечу, акция продлится до 27 января.