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23 января, 09:45
Новости

Жители Приютненского района присоединились к Всероссийской акции "Блокадный хлеб"

Жители Приютненского района присоединились к Всероссийской акции "Блокадный хлеб"

Юнармейцы раздали буклеты с историческими фактами о периоде блокады Ленинграда фашистскими захватчиками, а также кусочки хлеба весом 125 грамм.

Именно столько выдавали в самый трудный период зимой 1941-1942 гг. Мероприятие служит напоминанием о мужестве жителей северной столицы, переживших блокаду миллионного города. Отмечу, акция продлится до 27 января.

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