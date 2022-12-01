Сегодня стартует приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва

Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник через портал "Госуслуг". Работодатель увидит их в своём личном кабинете на портале.



От одной организации может быть несколько списков. Минцифры передаст их в Министерство обороны до 1 марта. Форму для отсрочки необходимо успеть подать до 6 февраля этого года.