Жители Калмыкии ещё могут сделать доброе дело для тех, кто нуждается во внимании и заботе

До конца месяца исполнить мечту предлагает благотворительный фонд "Мечтай со мной". За 3 года существования проекта в рамках акции "Ёлка желаний" осуществились мечты более 60 тыс. человек.



Это сироты, дети из малообеспеченных семей и оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми заболеваниями. Исполнить мечты можно до конца января.



Для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать регион и сумму, которую готов потратить.