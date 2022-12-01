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23 января, 10:04
Новости

Жители Калмыкии ещё могут сделать доброе дело для тех, кто нуждается во внимании и заботе

Жители Калмыкии ещё могут сделать доброе дело для тех, кто нуждается во внимании и заботе

До конца месяца исполнить мечту предлагает благотворительный фонд "Мечтай со мной". За 3 года существования проекта в рамках акции "Ёлка желаний" осуществились мечты более 60 тыс. человек.

Это сироты, дети из малообеспеченных семей и оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми заболеваниями. Исполнить мечты можно до конца января.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать регион и сумму, которую готов потратить.

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