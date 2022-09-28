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28 ноября, 11:43
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Жители посёлка Первомайский Приютненского района в скором смогут вновь получать качественную медпомощь

Жители посёлка Первомайский Приютненского района в скором смогут вновь получать качественную медпомощь

В Калмыкии продолжается работа регионального проекта модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". В рамках его проведения практически готов к открытию офис врача общей практики.

Сегодня в поселке к медицинскому учреждению прикреплено более 500 человек, которые с нетерпением ждут открытия удобного и нового офиса, в котором они смогут с комфортом проходить все необходимые осмотры.

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