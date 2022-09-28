В день рождения заслуженного деятеля искусств республики Аркадия Манджиева состоится музыкальный фестиваль. Он был не только талантливым композитором, но и прекрасным человеком, который дарил свой сет и энергию всем окружающим.
Поклонники Аркадия Манджиева и все желающие смогут насладиться номерами ведущих артистов республики и выступлением Государственного симфонического оркестра Калмыкии в государственной филармонии 11 декабря.
Благодаря таланту, организаторским способностям и неуемной энергии им был сделан большой и неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства.
28 ноября, 12:05
В память о великом композиторе Калмыкии
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