В память о великом композиторе Калмыкии

В день рождения заслуженного деятеля искусств республики Аркадия Манджиева состоится музыкальный фестиваль. Он был не только талантливым композитором, но и прекрасным человеком, который дарил свой сет и энергию всем окружающим.



Поклонники Аркадия Манджиева и все желающие смогут насладиться номерами ведущих артистов республики и выступлением Государственного симфонического оркестра Калмыкии в государственной филармонии 11 декабря.



Благодаря таланту, организаторским способностям и неуемной энергии им был сделан большой и неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства.