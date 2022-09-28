Сегодня в Калмыкии стартует неделя, посвященная укреплению здоровья и поддержки физической активности среди людей с инвалидностью

Она пройдет в рамках наступающего Всемирного дня борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях. Ежегодно в столице и районах региона проходят мероприятия, которые информируют граждан о последствиях халатного отношения к своему здоровью.



В этом году во многих организациях также планируются мероприятия, в рамках которых люди смогут пройти обследования, узнать новую информацию и понять, насколько важно следить за собой и своими близкими.