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28 ноября, 11:21
Новости

Сегодня в Калмыкии стартует неделя, посвященная укреплению здоровья и поддержки физической активности среди людей с инвалидностью

Сегодня в Калмыкии стартует неделя, посвященная укреплению здоровья и поддержки физической активности среди людей с инвалидностью

Она пройдет в рамках наступающего Всемирного дня борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях. Ежегодно в столице и районах региона проходят мероприятия, которые информируют граждан о последствиях халатного отношения к своему здоровью.

В этом году во многих организациях также планируются мероприятия, в рамках которых люди смогут пройти обследования, узнать новую информацию и понять, насколько важно следить за собой и своими близкими.

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