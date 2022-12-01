23 января, 10:44
Жители поселков Ергенинский, Восход, Привольный, Адык, Эсто-Алтай, Вознесеновка и села Тундутово смогут получать качественную медпомощь на месте
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В рамках программы модернизации первичного медицинского звена в марте этого года там начнут работу офисы врачей общей практики. Они уже укомплектованы квалифицированными кадрами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках программы модернизации первичного медицинского звена в марте этого года там начнут работу офисы врачей общей практики. Они уже укомплектованы квалифицированными кадрами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благодаря реализации программы качественной первичной медико-санитарной помощью будут обеспечены более восьми тысяч сельских жителей.
Фото из соцсетей Правительства Республики Калмыкия.