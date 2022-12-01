Жители поселков Ергенинский, Восход, Привольный, Адык, Эсто-Алтай, Вознесеновка и села Тундутово смогут получать качественную медпомощь на месте

В рамках программы модернизации первичного медицинского звена в марте этого года там начнут работу офисы врачей общей практики. Они уже укомплектованы квалифицированными кадрами, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Благодаря реализации программы качественной первичной медико-санитарной помощью будут обеспечены более восьми тысяч сельских жителей.



Фото из соцсетей Правительства Республики Калмыкия.