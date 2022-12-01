23 января, 11:02
В Калмыкии продолжаются мероприятия фестиваля "Футбол в школе"
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Так, федерация футбола Калмыкии провела мастер-класс для малышей детского сада № 7. Ребятам продемонстрировали азы владения мячом. Малыши, в свою очередь, активно участвовали в процессе обучения и даже посоревновались в меткости.
Так, федерация футбола Калмыкии провела мастер-класс для малышей детского сада № 7. Ребятам продемонстрировали азы владения мячом. Малыши, в свою очередь, активно участвовали в процессе обучения и даже посоревновались в меткости.
Мастер-класс прошёл в рамках проекта Российского футбольного союза "Футбол в школе". Сейчас в нем принимают участие около пяти тысяч образовательных учреждений из 84 регионов страны, в том числе — 121 из Республики Калмыкия. Сообщается на официальной странице в соцсетях региональной Федерации футбола.