В Калмыкии продолжаются мероприятия фестиваля "Футбол в школе"

Так, федерация футбола Калмыкии провела мастер-класс для малышей детского сада № 7. Ребятам продемонстрировали азы владения мячом. Малыши, в свою очередь, активно участвовали в процессе обучения и даже посоревновались в меткости.



Мастер-класс прошёл в рамках проекта Российского футбольного союза "Футбол в школе". Сейчас в нем принимают участие около пяти тысяч образовательных учреждений из 84 регионов страны, в том числе — 121 из Республики Калмыкия. Сообщается на официальной странице в соцсетях региональной Федерации футбола.