23 января, 10:26
В этом году в Элисте начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
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Он будет возведен в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Вопрос обсудили на совещании под председательством премьера.
Он будет возведен в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Вопрос обсудили на совещании под председательством премьера.
По словам Гиляны Босхомджиевой, спортивный комплекс станет новым объектом инфраструктуры и обеспечит возможность городскому населению заниматься физической культурой в шаговой доступности.
Предварительная стоимость объекта составит более 260 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.