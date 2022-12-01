В этом году в Элисте начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Он будет возведен в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Вопрос обсудили на совещании под председательством премьера.



По словам Гиляны Босхомджиевой, спортивный комплекс станет новым объектом инфраструктуры и обеспечит возможность городскому населению заниматься физической культурой в шаговой доступности.



Предварительная стоимость объекта составит более 260 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.