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23 января, 10:26
Новости

В этом году в Элисте начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В этом году в Элисте начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Он будет возведен в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Вопрос обсудили на совещании под председательством премьера.

По словам Гиляны Босхомджиевой, спортивный комплекс станет новым объектом инфраструктуры и обеспечит возможность городскому населению заниматься физической культурой в шаговой доступности.

Предварительная стоимость объекта составит более 260 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году.

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