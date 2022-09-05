Жители отдаленных сел могут получать качественное лечение, отмечают в региональном Минздраве

В Калмыкии десять новых медучреждений готовы к открытию. А это фельдшерско-акушерские пункты в шести районах и три врачебные амбулатории Городовиковской райбольницы. Они введены в эксплуатацию в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".



Между тем в регионе продолжается строительство медицинских учреждений. Завершенные объекты готовятся к открытию. Ведутся закупка и поставка медицинского оборудования и мебели. В скором времени откроются новые офисы врачей общей практики для жителей посёлков Песчаный и Первомайский Приютненского района, куда уже доставлены медоборудование и мебель.



Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров, отметили в региональном Минздраве.