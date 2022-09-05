26 сентября, 12:51
 20 °C
56,48
58,1
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 сентября, 09:56
НовостиСобытие

Жители отдаленных сел могут получать качественное лечение, отмечают в региональном Минздраве

Жители отдаленных сел могут получать качественное лечение, отмечают в региональном Минздраве

В Калмыкии десять новых медучреждений готовы к открытию. А это фельдшерско-акушерские пункты в шести районах и три врачебные амбулатории Городовиковской райбольницы. Они введены в эксплуатацию в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Между тем в регионе продолжается строительство медицинских учреждений. Завершенные объекты готовятся к открытию. Ведутся закупка и поставка медицинского оборудования и мебели. В скором времени откроются новые офисы врачей общей практики для жителей посёлков Песчаный и Первомайский Приютненского района, куда уже доставлены медоборудование и мебель.

Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров, отметили в региональном Минздраве.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия