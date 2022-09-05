В Целинном районе заработает комплексный объект обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, сообщают в пресс-службе Российского экологического оператора

Вице-премьер Правительства Калмыкии Наран Кюкеев и гендиректор РЭО Денис Буцаев обсудили развитие инфраструктуры региона и источники финансирования проектов. Общая сумма инвестиций составит 950 млн рублей. "Для минимизации проектов здесь будет предоставление капитального гранта в размере 700 тыс. рублей в 2023-2024 годах", — сообщил гендиректор РЭО. Предприятие сможет перерабатывать 100 тыс. тонн отходов в год, а утилизировать около 30 тыс. тонн. Также обсуждается внесение корректировок в протокол согласования федеральной схемы в переносе дат ввода объектов сортировки и утилизации ТКО.