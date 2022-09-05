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26 сентября, 09:28
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Уже сегодня станут известны имена победителей республиканского конкурса домбристов, посвященного народной артистке Калмыкии Булгун Манджураковой

Уже сегодня станут известны имена победителей республиканского конкурса домбристов, посвященного народной артистке Калмыкии Булгун Манджураковой

Напомним, отбор проходил среди самых талантливых ребят, профессионалов и любителей, которые одинаково не представляют своей жизни без древнего инструмента – домбры. В этом году народной артистке Булугн Манджураковой исполнилось бы 95-лет. Победители и призеры определены в двух номинациях – "Калмыцкие народные мелодии" и "Музыкальное произведение из репертуара Булгун Манджураковой".

Гала-концерт и торжественное награждение победителей состоятся 1 октября. Организаторы творческого состязания – Министерство культуры региона и Элистинский колледж искусств имени Петра Чонкушова.

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