Уже сегодня станут известны имена победителей республиканского конкурса домбристов, посвященного народной артистке Калмыкии Булгун Манджураковой

Напомним, отбор проходил среди самых талантливых ребят, профессионалов и любителей, которые одинаково не представляют своей жизни без древнего инструмента – домбры. В этом году народной артистке Булугн Манджураковой исполнилось бы 95-лет. Победители и призеры определены в двух номинациях – "Калмыцкие народные мелодии" и "Музыкальное произведение из репертуара Булгун Манджураковой".



Гала-концерт и торжественное награждение победителей состоятся 1 октября. Организаторы творческого состязания – Министерство культуры региона и Элистинский колледж искусств имени Петра Чонкушова.