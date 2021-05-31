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26 июня, 13:07
НовостиПамять

Жители одной из элистинских улиц установили информационный баннер «Герои нашей улицы»

Жители одной из элистинских улиц установили информационный баннер «Герои нашей улицы»

В память о своих отцах и дедах, братьях и сестрах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. На баннере размещены 36 фотографий бойцов, ушедших на войну из семей, проживающих сейчас по улице 1-я Северо-Западная.

Как было отмечено на торжественной церемонии, в сборе фотоматериалов, наградных листов и сведений о местах захоронений участвовали не только родственники ветеранов, но и многие неравнодушные элистинцы, помогла и столичная администрация.

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