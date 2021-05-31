Жители одной из элистинских улиц установили информационный баннер «Герои нашей улицы»

В память о своих отцах и дедах, братьях и сестрах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. На баннере размещены 36 фотографий бойцов, ушедших на войну из семей, проживающих сейчас по улице 1-я Северо-Западная.

Как было отмечено на торжественной церемонии, в сборе фотоматериалов, наградных листов и сведений о местах захоронений участвовали не только родственники ветеранов, но и многие неравнодушные элистинцы, помогла и столичная администрация.