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26 июня, 16:23
НовостиЭкология

В заповеднике «Черные земли» зафиксированы случаи массовой гибели диких птиц от поражения током на ЛЭП

В заповеднике «Черные земли» зафиксированы случаи массовой гибели диких птиц от поражения током на ЛЭП

Нынешней весной группа учёных государственного заповедника «Чёрные земли» на территории заказников Сарпинский и Харбинский зафиксировала на местах пролёта редких птиц гибель 76 особей птиц. Их обеспокоенность вызвана тем, что, в основном, это редкие краснокнижные представители мира пернатых - курганники и степные орлы. Все они погибли от поражения током на линиях электропередачи. Известно, что эти хищные птицы массово вымирают почти во всех местах обитания. И лишь в Калмыкии сохранилась их достаточно крупная гнездовая группировка – около 600 пар. Поэтому важна жизнь каждой особи.

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