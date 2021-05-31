В заповеднике «Черные земли» зафиксированы случаи массовой гибели диких птиц от поражения током на ЛЭП

Нынешней весной группа учёных государственного заповедника «Чёрные земли» на территории заказников Сарпинский и Харбинский зафиксировала на местах пролёта редких птиц гибель 76 особей птиц. Их обеспокоенность вызвана тем, что, в основном, это редкие краснокнижные представители мира пернатых - курганники и степные орлы. Все они погибли от поражения током на линиях электропередачи. Известно, что эти хищные птицы массово вымирают почти во всех местах обитания. И лишь в Калмыкии сохранилась их достаточно крупная гнездовая группировка – около 600 пар. Поэтому важна жизнь каждой особи.