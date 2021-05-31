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26 июня, 11:26
НовостиОбразование

Сегодня во всех школах республики пройдут выпускные вечера

Сегодня во всех школах республики пройдут выпускные вечера

Для того, чтобы обезопасить ребят, за порядком будут следить сотрудники органов внутренних дел. К тому же, все мероприятия проведут в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: на открытом воздухе вне зданий, но с соблюдением социальной дистанции, обязательной термометрией и обработкой рук.

Маски должны носить только работники общеобразовательных организаций, приглашённые лица и родители. Сами виновники торжества могут использовать их по желанию.  

 

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