Жители неблагоустроенных улиц Южного района провели собрание

У них в руках – решение горсуда, которое обязывает Администрацию столицы обеспечить жилой массив газом, светом, водой. Пока, по словам граждан, начаты работы только по водопроводу. Но их волнует вопрос, придет ли живительная влага во все дома? Что в планах властей столицы по остальным коммуникациям?

Ответы на вопросы держит исполняющий обязанности начальника Управления ЖКХ и строительства Сергей Хактаев. Во встрече также приняли участие – депутаты ЭГС Олег Пюрбеев, Максим Сорокин и заместитель прокурора Элисты – Эрдни Бадмаев.

Напомним, решение судом принималось на основание искового заявления Городской прокуратуры. Потому – его исполнение находится на контроле надзорного органа.