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16 июля, 20:03
НовостиЭкология

Калмыцкая популяция сайгаков на сегодняшний день составляет 13-14 тысяч особей

Калмыцкая популяция сайгаков на сегодняшний день составляет 13-14 тысяч особей

Таковы итоги половозрастного учета, который провели сотрудники государственного заповедника «Черные земли». Он традиционно выпадает на июль.

По данным инспекторов заказника, определено 17 % рогалей, более 39 % самок и 43 % молодняка. По мнению специалистов, рост численности степных антилоп обусловлен, во многом, благодаря тому, что отношение людей к животному изменилось. Стало более трепетным.

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