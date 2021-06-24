Калмыцкая популяция сайгаков на сегодняшний день составляет 13-14 тысяч особей
Таковы итоги половозрастного учета, который провели сотрудники государственного заповедника «Черные земли». Он традиционно выпадает на июль.
По данным инспекторов заказника, определено 17 % рогалей, более 39 % самок и 43 % молодняка. По мнению специалистов, рост численности степных антилоп обусловлен, во многом, благодаря тому, что отношение людей к животному изменилось. Стало более трепетным.
Читайте наши новости в Одноклассниках!