В этом году состоится Всероссийская сельскохозяйственная перепись

Она стартует уже через две недели и будет длиться весь август. Как сообщили сегодня в калмыцком Статуправлении, в ней примут участие сельхозорганизации, КФХ, индивидуальные предприниматели, некоммерческие товарищества, владельцы ЛПХ.

При опросе будут использоваться планшетные компьютеры. Это позволит существенно повысить качество информации и ускорить процесс сбора и обработки данных. Всем будет предоставлена возможность сообщать сведения по программе переписного листа в электронном виде через систему веб-сбора Росстата.

Еще одно новшество - использование спутникового мониторинга состояния сельскохозяйственных земель.