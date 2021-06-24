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16 июля, 19:09
НовостиСельское хозяйствоГосударство

В этом году состоится Всероссийская сельскохозяйственная перепись

В этом году состоится Всероссийская сельскохозяйственная перепись

 

 Она стартует уже через две недели и будет длиться весь август. Как сообщили сегодня в калмыцком Статуправлении, в ней примут участие сельхозорганизации, КФХ, индивидуальные предприниматели, некоммерческие товарищества, владельцы ЛПХ.

При опросе будут использоваться планшетные компьютеры. Это позволит существенно повысить качество информации и ускорить процесс сбора и обработки данных. Всем будет предоставлена возможность сообщать сведения по программе переписного листа в электронном виде через систему веб-сбора Росстата.

 Еще одно новшество - использование спутникового мониторинга состояния сельскохозяйственных земель.

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