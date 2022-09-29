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7 декабря, 10:17
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Жители многих поселков Калмыкии в скором времени смогут получать медпомощь в комфортных условиях

Жители многих поселков Калмыкии в скором времени смогут получать медпомощь в комфортных условиях

К открытию готовятся фельдшерские пункты в поселках Годжур и Шин-Мер. Также возводится офис врача общей практики в поселке Ергенинский, где более 700 жителей получат необходимую помощь от квалифицированных специалистов.

Объект будет обеспечен современной мебелью и оборудованием. Отмечу, обновления в рамках региональной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения продолжатся и в 2023 году.

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