Жители многих поселков Калмыкии в скором времени смогут получать медпомощь в комфортных условиях

К открытию готовятся фельдшерские пункты в поселках Годжур и Шин-Мер. Также возводится офис врача общей практики в поселке Ергенинский, где более 700 жителей получат необходимую помощь от квалифицированных специалистов.



Объект будет обеспечен современной мебелью и оборудованием. Отмечу, обновления в рамках региональной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения продолжатся и в 2023 году.