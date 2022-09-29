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7 декабря, 10:43
Новости

Сотрудники МЧС продолжают рейды в рамках ежегодного мониторинга в осенне-зимний период

Сотрудники МЧС продолжают рейды в рамках ежегодного мониторинга в осенне-зимний период

По данным ведомства, число бытовых пожаров в жилых зданиях и организациях растет. Причинами в ведомстве называют неправильную эксплуатацию отопительных систем и установок, а также обычную беспечность. Так, инспекторы пожарного надзора провели проверку в главном хуруле Калмыкии.

Они напомнили о правилах пожарной безопасности, проверили состояние первичных средств пожаротушения и уделили внимание запасным выходам из здания. Рейды призваны обратить внимание граждан на меры безопасности и минимизировать риск возгораний.

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