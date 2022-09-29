7 декабря, 09:54
Сегодня члены республиканского кабмина соберутся на заседании
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В повестке – 4 вопроса. В частности, речь пойдет о оптимизации расходных обязательств и эффективности использования бюджетных средств. С докладом на эту тему выступит 1-ый заместитель председателя правительства – министр финансов Очир Шургучеев.
В повестке – 4 вопроса. В частности, речь пойдет о оптимизации расходных обязательств и эффективности использования бюджетных средств. С докладом на эту тему выступит 1-ый заместитель председателя правительства – министр финансов Очир Шургучеев.
Также будет озвучена информация о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии. Кроме того, будет затронут вопрос о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности республики.