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7 декабря, 09:54
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Сегодня члены республиканского кабмина соберутся на заседании

Сегодня члены республиканского кабмина соберутся на заседании

В повестке – 4 вопроса. В частности, речь пойдет о оптимизации расходных обязательств и эффективности использования бюджетных средств. С докладом на эту тему выступит 1-ый заместитель председателя правительства – министр финансов Очир Шургучеев.

Также будет озвучена информация о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии. Кроме того, будет затронут вопрос о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности республики.

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