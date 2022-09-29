Сегодня члены республиканского кабмина соберутся на заседании

В повестке – 4 вопроса. В частности, речь пойдет о оптимизации расходных обязательств и эффективности использования бюджетных средств. С докладом на эту тему выступит 1-ый заместитель председателя правительства – министр финансов Очир Шургучеев.



Также будет озвучена информация о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии. Кроме того, будет затронут вопрос о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности республики.