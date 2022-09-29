Жители Малодербетовского района решили в следующем году создать сквер памяти жертв депортации калмыцкого народа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Калмыкии

Такое решение было принято по результатам общественных обсуждений и онлайн-голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".



Будущая общественная территория расположится рядом с местным хурулом. Жители села Малые Дербеты предложили назвать сквер "Возрождение".



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