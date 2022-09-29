31 декабря, 11:21
 3 °C
75,66
70,34
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 декабря, 10:41
Новости

Жители Малодербетовского района решили в следующем году создать сквер памяти жертв депортации калмыцкого народа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Калмыкии

Жители Малодербетовского района решили в следующем году создать сквер памяти жертв депортации калмыцкого народа, сообщает пресс-служба МинЖКХ Калмыкии

Такое решение было принято по результатам общественных обсуждений и онлайн-голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Будущая общественная территория расположится рядом с местным хурулом. Жители села Малые Дербеты предложили назвать сквер "Возрождение".

Фото: www.elista.org

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия