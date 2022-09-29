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30 декабря, 10:19
Новости

В Кетченеровском районе наградили отличившихся учителей

В Кетченеровском районе наградили отличившихся учителей

Премию Главы Калмыкии вручили учителю начальных классов Тугтунской школы Надежде Манджиевой, нагрудным знаком "Молодость и профессионализм" поощрили Аскану Шурганову из Кетченеровской многопрофильной гимназии, Почетной грамотой Минпросвещения России наградили педагогов Гашун-Бургустинской и Сарпинской школ Цагану Анджикову и Надежду Утнасунову.

Фото из соцсетей администрации Кетченеровского РМО РК.

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