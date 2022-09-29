Работники органов прокуратуры региона в рамках постоянного патронажа участников Великой Отечественной войны и по поручению исполняющего обязанности прокурора республики поздравили 14 ветеранов, проживающих на территории Калмыкии с наступающим Новым годом

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Навестив ветеранов, работники прокуратуры проверили качество их жилищных условий, полноту предоставления социальных услуг. Нашлось место и теплым пожеланиям, напутствиям на грядущий, 2023 год. Ветеранам также были вручены подарки и продуктовые наборы.



Фото из аккаунта Прокуратура Республики Калмыкия.