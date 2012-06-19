Жители квартир доме №15 второго микрорайона, которые пострадали в результате хлопка газа – переедут в новую многоэтажку

Построить его помогут средства, которые будут выделены из резервного фонда Правительства России. Об этом сообщил федеральный премьер-министр в ходе рабочего визита в Калмыкию. По просьбе элистинцев, лишившихся крова, Михаил Мишустин осмотрел дом. Непригодными для жилья признаны 54 квартиры. Размер материального ущерба составил более 207 миллионов рублей.

Мишустин отметил, что Глава региона обратился к нему с данной просьбой. Как также заметил премьер-министр, Бату Хасиков делает все, чтобы эти застарелые многолетние проблемы решились, в том числе и подобная несправедливость, которая случилась с жителями. Михаил Мишустин дал поручение, чтобы новый дом был готов в следующем году.