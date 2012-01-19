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3 февраля, 11:20
НовостиСельское хозяйство

В хозяйствах началась подготовка к весенне-полевым работам

В хозяйствах началась подготовка к весенне-полевым работам

Около 4 тысяч гектаров многолетних трав и 2 тысяч ячменя будет засеяно в этом году в Приютненском районе во время весенне-полевых работ. По словам начальника АПК Приютненского РМО Ивана Цедеева, прошлой осенью было засеяно 25, 5 тысяч гектаров  пшеницы.

 Сейчас посевы в удовлетворительном состоянии, в скором времени будут взяты монолиты для проверки на всхожесть. Машинно-тракторный пар обновлён. В прошлом году район приобрел два «Кировца» и три трактора «Бауэр». Одновременно ведется борьба с грызунами. 

 

 

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