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3 февраля, 09:26
НовостиCOVID-19

Число выздоровевших от короновируса продолжает расти

Число выздоровевших от короновируса продолжает расти

Сегодня соответствующую справку получили 246 человек. Новых случаев заражения - 75. За весь период инфицированы 17 тысяч 711 жителей региона. Свыше 90%  из них смогли побороть болезнь.

По данным оперштаба, жизни еще двоих пациентов унес коварный вирус. Всего летальных исходов - 260. Сейчас в госпиталях лечатся 744 пациента. 512 – в городских, остальные – в районных. В тяжелом состоянии 28 больных, в том числе 17– на аппарате ИВЛ.

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