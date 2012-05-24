Число выздоровевших от короновируса продолжает расти

Сегодня соответствующую справку получили 246 человек. Новых случаев заражения - 75. За весь период инфицированы 17 тысяч 711 жителей региона. Свыше 90% из них смогли побороть болезнь.

По данным оперштаба, жизни еще двоих пациентов унес коварный вирус. Всего летальных исходов - 260. Сейчас в госпиталях лечатся 744 пациента. 512 – в городских, остальные – в районных. В тяжелом состоянии 28 больных, в том числе 17– на аппарате ИВЛ.