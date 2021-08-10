Жители Калмыкии, желающие проверить свою грамотность, могут готовиться к тотальному диктанту

Он состоится по всему миру 9 апреля. И уже появились первые ориентиры. Стало известно, что текст составит писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова.

Как сообщили в Рособрнадзоре, на этот раз героем станет подросток, который живет в Воронеже конца 19 века и готовится к встрече с первой любовью. Главная цель при создании текста - познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Его авторы становятся одними из самых упоминаемых писателей, растет внимание к их произведениям.