7 октября, 13:19
 11 °C
83,61
72,29
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 октября, 15:14
НовостиСпорт

Соревнования по мини-футболу среди детей 2010 года рождения прошли в Яшкуле

Соревнования по мини-футболу среди детей 2010 года рождения прошли в Яшкуле

Итоги открытого районного состязания уже подведены. В турнире памяти Отличника народного просвещения РСФСР, ветерана педагогического труда Виталия Баркабенова приняли участие 9 команд из Кетченеровского, Целинного, Яшкульского, Лаганского районов и Элисты. Для зрителей и спортсменов подготовили концерт, а в качестве призов лучшие игроки и тренеры получили подарки, в том числе гитару, боксерскую грушу и даже пневматическаю винтовку. Победителем стала команда "Уралан".

fy

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия