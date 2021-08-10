Соревнования по мини-футболу среди детей 2010 года рождения прошли в Яшкуле

Итоги открытого районного состязания уже подведены. В турнире памяти Отличника народного просвещения РСФСР, ветерана педагогического труда Виталия Баркабенова приняли участие 9 команд из Кетченеровского, Целинного, Яшкульского, Лаганского районов и Элисты. Для зрителей и спортсменов подготовили концерт, а в качестве призов лучшие игроки и тренеры получили подарки, в том числе гитару, боксерскую грушу и даже пневматическаю винтовку. Победителем стала команда "Уралан".