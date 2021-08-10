В Калмыкию поступила очередная партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Об этом сообщают в республиканском министерстве здравоохранения. Чем она отличается от других антиковидных препаратов, рассказала сегодня в интервью нашим корреспондентам главный внештатный гериатр ведомства Лилия Санджиева.

Также с гостем поговорили о том, что такое коронавирусная инфекция, какие последствия нас ожидают после перенесенной болезни, и почему так необходимо прививать пожилых людей.

Полную версию интервью главного внештатного гериатра министерства здравоохранения Калмыкии Лилии Санджиевой смотрите сегодня в эфире телеканала «Россия 24» в 17.30