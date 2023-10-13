Жители Калмыкии за прошедшую неделю перевели мошенникам более 1 миллиона рублей

За минувшую неделю 5 жителей пострадали от действий дистанционных мошенников. Но есть и те, кто не повелся на уловки мошенников и сохранил свои средства, ими оказались 6 бдительных пенсионеров.

Так, в полицию обратилась 50-летняя элистинка. Злоумышленники, под предлогом заработка в сфере инвестиций, убедили пострадавшую совершить перевод средств на указанные ими реквизиты, после чего деньги были украдены. Сумма ущерба составила 939039 рублей.

В разговоре с 33-летней элистинкой мошенники представились сотрудниками Центрального Банка и портала Госуслуги, после чего взломали профиль потерпевшей и завладели ее средствами на сумму 87 000 рублей.

У 53-летнего элистинца злоумышленники, используя мессенджер «Телеграмм», под предлогом заработка похитили 53 000 рублей.

70-летнюю пенсионерку аферисты, представившись сотрудниками Центрального Банка, убедили перевести средства на указанные ими счета с целью «обезопасить» средства. Сумма ущерба составила 95 750 рублей.

Однако, наблюдается и положительная тенденция в проявлении бдительности среди граждан пенсионного возраста. Когда незнакомцы завели речь о деньгах, 6 пенсионеров сразу прекратили разговор и обратились в полицию.