В Калмыкии по ходатайству следствия заключен под стражу подозреваемый в участии в деятельности экстремистской организации, это 12 арестованный участник экстремистской организации
Судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю республики. Мужчина подозревается в совершении преступления. Таким образом, это 12 арестованный участник экстремистской организации.
Как полагает следствие, подозреваемый принимал активное участие в деятельности запрещенного в Российской Федерации экстремистского общественного объединения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), действующего на территории республики. По данным следствия в группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек, в том числе и несовершеннолетние.
Следователем СК России выполняется комплекс следственный действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.