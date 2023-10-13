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16 октября, 11:46
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В Калмыкии более 300 молодым мамам назначены единовременные денежные выплаты в размере 30 тыс. рублей

В Калмыкии более 300 молодым мамам назначены единовременные денежные выплаты в размере 30 тыс. рублей

Объем направленных из республиканского бюджета средств составил около 14 миллионов рублей. В соответствии с указом Главы Республики Бату Хасикова, на выплату могут претендовать молодые женщины в возрасте до 25 лет включительно и родившие ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Как нам стало известно, единовременная денежная выплата назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

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