Жители Калмыкии выбирают в новогодние праздники два фильма – «Последний богатырь: Посланник Тьмы», и «Чемпион мира»

Это драма о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат – матче за звание лучшего на планете между действующим обладателем короны Анатолием Карповым и претендентом на нее – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этих событий. Это интеллектуальный спор между юным вундеркиндом и опытным бойцом, для которого шахматы – это война, цена победы в которой неизмеримо высока. Режиссер и автор сценария Алексей Сидоров вынашивал идею фильма около 30 лет. В роли Корчного – Константин Хабенский. Его оппонента, сохранившего титул чемпиона – сыграл наследник знаменитой актерской династии Иван Янковский.

Еще одна новогодняя премьера - фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы», созданный при участии телеканала Россия. Это завершение весёлой приключенческой киноэпопеи, которая началась 4 года назад. Снятая на материале русских народных сказок и былин, но с поистине голливудским размахом, картина погружает зрителей в увлекательный сюжет, разворачивающийся одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве. Перемещаясь из мира выдуманной древности в настоящий мир, герои совершают подвиги, побеждают нечистую силу и поддаются чарам, не признающим ни временных, ни географических границ.