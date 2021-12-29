Фильм "Последний богатырь: Посланник Тьмы" посмотрели более двух миллионов зрителей

Это и поклонники франшизы и те, кто познакомился с героями впервые. И это не случайно. Ведь сказочный сюжет и экшн современного блокбастера, яркие спецэффекты и красивейшие натурные съемки не оставят зрителей равнодушными. Волшебные виды кинематографисты нашли в Карелии и под Сочи, а в Подмосковье выстроили целый киногород – Белогорье.

А добрым или злым героем окажется жар-птица в исполнении Филиппа Киркорова? Поможет ли он белогорцам отыскать Василису? Кем на самом деле окажется ведьма Галина и зачем ей понадобилось призывать Посланника тьмы на черное дело?

Ответы на эти вопросы Вы получите, посетив столичные кинотеатры, фильм будет идти всю праздничную неделю.