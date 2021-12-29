Куда можно пойти семьей в праздничные дни?

Калмыцкие театры приглашают на спектакли родителей и их детей.

К примеру, в Национальном театре в эти дни идет зимняя сказка «Дед Мороз». Она продлится до 7 января.

А в Русском театре драмы и комедии показывают новогоднее приключение «Новый год в стране чудес». Для взрослых запланированы вечерние постановки.

На сцене Русского театра 6 января состоится показ «Ханумы», 8 января - «Сказ про Федота-стрельца». Спектакли продлятся вплоть до 9 января.