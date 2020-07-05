Жители Калмыкии вернули в оборот почти 167 тысяч монет, на общую сумму более 600 тыс. рублей – сообщили нам в пресс-службе республиканского отделения Нацбанка

Акция проходила в рамках «монетной недели» с мая по июнь. Лидером по сумме стали десятирублевые монеты – их сдали на 405 тыс. рублей.

Отметим, во время проведения акции каждый желающий мог бесплатно обменять скопившиеся дома металлические деньги на купюры или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет.