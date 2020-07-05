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8 июля, 13:27
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В Сарпинском районе местный житель подозревается в даче взятки должностному лицу

В Сарпинском районе местный житель подозревается в даче взятки должностному лицу

Малодербетовским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, состоящего на учете в филиале Уголовно-исполнительной инспекции. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий).

По версии следствия, подозреваемый передал начальнику районного филиала ФКУ «Уголовная-исполнительная инспекция» УФСИН Калмыкии денежные средства в размере 11 тысяч рублей в качестве взятки за совершение в его пользу незаконных действий, связанных с предоставлением возможности осуществлять за ним номинальный контроль за его поведением, не пребывать на явку в инспекцию, проживать и осуществлять трудовую деятельность за пределами республики вопреки установленных судом ограничений без негативных последствий.

В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. При проведении следственных действий мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении.

Ранее, в отношении начальника уголовно-исполнительной инспекции возбуждены уголовные дела по факту получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями.

Видео: Следком Калмыкии

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