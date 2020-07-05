Сегодня участники СВО и члены их семей Черноземельского района смогут получить бесплатную юридическую помощь
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Прием проведут специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России, госфонда «Защитники Отечества», министерства социального развития труда и занятости Калмыкии.
Напомним, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках принятого в прошлом году законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей.
Речь идет, в том числе, о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца.