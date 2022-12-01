Жители Калмыкии смогут узнать о столице республики в годы гражданской войны

Об этом в эфире радио России Калмыкия расскажет Старший научный сотрудник отдела истории Сергей Белоусов. Это очередной выпуск совместного проекта ГТРК "Калмыкия" и регионального научного центра РАН - "Наследи".



Слушайте передачу 6 апреля, в 13 часов 15 минут на канале радио России – Калмыкия. На частоте 102 и 7 ФМ.