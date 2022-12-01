Вынесен приговор в отношении сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Калмыкия

Прокуратура города Элисты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Калмыкия. Он признан виновным по ч. 1 ст. 286 (в редакции ФЗ №170-ФЗ от 08.06.2020) (превышение должностных полномочий), п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере с банковского счета).



Судом установлено, что 07 августа 2020 года сотрудник органов внутренних дел в ходе оперативных мероприятий при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств завладел мобильным телефоном последнего. В период с 07 по 10 августа 2020 года, продолжая незаконно владеть указанным телефоном, в служебном кабинете путем электронного перевода на банковскую карту, открытую на третье лицо, похитил денежные средства с банковского счета в сумме 400 тыс. рублей.



Приговором Элистинского городского суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года со штрафом 50 тыс. рублей, а также дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, сроком на 2 года.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.