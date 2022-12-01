В республике подошел к концу футбольный сезон 2022-23

По его итогам победителем Калмыцкой лиги стала команда Управления механизированных работ, уверенно обыгравшая в финале своих визави "Тюльпан". Теперь новоиспеченные чемпионы степного края представят республику на Чемпионате России. Он стартует в ноябре. А вот в Первенстве Первой Лиги КФЛ столичная команда "Мастер" сначала сыграла вничью со сборной поселка Сарпа, а затем победила по итогам серии пенальти. Как сообщается в официальном телеграм-канале лиги, в чемпионате приняло участие 20 команд.