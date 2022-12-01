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13 февраля, 08:21
Новости

14-го февраля - во Всемирный день безопасности Интернета ее проведёт Управление Федеральной службы судебных приставов по Калмыкии.

14-го февраля - во Всемирный день безопасности Интернета ее проведёт Управление Федеральной службы судебных приставов по Калмыкии.

Жители Калмыкии смогут повысить уровень правовой и финансовой грамотности, узнать о правилах информационной безопасности, приняв участие в акции "Узнай о своих долгах"

Фото: Управление ФССП России по РК

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