13 февраля, 08:21
14-го февраля - во Всемирный день безопасности Интернета ее проведёт Управление Федеральной службы судебных приставов по Калмыкии.
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Жители Калмыкии смогут повысить уровень правовой и финансовой грамотности, узнать о правилах информационной безопасности, приняв участие в акции "Узнай о своих долгах"
Жители Калмыкии смогут повысить уровень правовой и финансовой грамотности, узнать о правилах информационной безопасности, приняв участие в акции "Узнай о своих долгах"
Фото: Управление ФССП России по РК