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13 февраля, 08:24
Новости

Период времени с 6 по 12 февраля 2023 года на дорогах республики зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести

Период времени с 6 по 12 февраля 2023 года на дорогах республики зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести

7 февраля жительница Октябрьского района, управляя автомашиной "Лада-XRAY", двигаясь по улице Северо-Западная города Элиста, совершила столкновение с автомашиной "Хендай-Акцент" под управлением жителя Черноземельского района. В результате столкновения в медицинское учреждение была доставлена водитель автомашины "Лада-XRAY".

8 февраля местный житель, управляя автомашиной "Газель-Некст", двигаясь по улице Клыкова города Элиста, совершил столкновение с автомашиной "Ниссан-Альмера" под управлением жителя Целинного района. В результате столкновения медицинская помощь была оказана пассажиру "Газели".

 За прошедшую неделю на основании информации, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 1495 постановлений об административном правонарушении.

Сообщает: Пресс-служба МВД по Республике Калмыкия

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