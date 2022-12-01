13 февраля, 11:03
 -5 °C
78,05
72,79
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 февраля, 07:59
Новости

Соревнования самых метких

Соревнования самых метких

Федерация национальной стрельбы из лука проведет открытый турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии примут участие и спортсмены из других регионов.

Победители и призеры получат дипломы, медали и ценные призы. За первое место организаторы турнира вручат лук.

Фото: vk.com/fnslrk

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия