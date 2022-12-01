13 февраля, 07:59
Соревнования самых метких
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Федерация национальной стрельбы из лука проведет открытый турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии примут участие и спортсмены из других регионов.
Федерация национальной стрельбы из лука проведет открытый турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В мероприятии примут участие и спортсмены из других регионов.
Победители и призеры получат дипломы, медали и ценные призы. За первое место организаторы турнира вручат лук.
Фото: vk.com/fnslrk