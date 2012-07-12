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11 февраля, 17:45
НовостиПамять

Жители Калмыкии смогут ознакомиться с уникальными историческими свидетельствами Народного подвига

Жители Калмыкии смогут ознакомиться с уникальными историческими свидетельствами Народного подвига

Скоро по многим регионам России пройдет выставка «Без срока давности». Это крупнейшая экспозиция архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Материалы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

 Все жители Калмыкии могут познакомиться с уникальными выставочными экспонатами и архивными документами на официальном сайте федерального проекта.

Напомним, его основная цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в годы самой кровопролитной войны прошлого века.

Стоит отметить, что в конце 2020 года масштабный проект «Без срока давности» признан лучшим проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».

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